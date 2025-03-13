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حوادث

مأساة في المنيا، مصرع 3 عمال داخل بئر عمقه 17 مترًا في بني مزار

مصرع 3 عمال في المنيا
مصرع 3 عمال في المنيا داخل بئر مياه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث 3 عمال لقوا مصرعهم داخل بئر عمقه 17 مترا في مزرعة في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

انتشال جثث 3 عمال سقطوا في بئر عمقه 17 مترا بالمنيا 

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تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع عدد من الأشخاص في بئر مياه عمقه 17 مترا في مزرعة على طريق قرية 1 في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مصرع 3 عمال في المنيا داخل بئر مياه وإجراءات أمنية حيال الجثث

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال جثث 3 عمال وهم؛ صبحي فايد إبراهيم 60 عاما، أمير طه فايد 39 عاما، عمر طه فايد 18 عاما، جميعهم من قرية الشيخ مسعود، التابعة إداريا لمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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