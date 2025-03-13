مقتل زعيم بؤرة إجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في إحباط محاولة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة ومصرع زعيم البؤرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية.



وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة محاولة بؤرة إجرامية تضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة؛ جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم البؤرة "هارب من حكمين بالسجن والسجن المؤبد في جنايتى قتل وسرقة بالإكراه" وضبط باقي العناصر، وضُبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة بلغت 25 كيلو جرام "حشيش، شابو" – بندقيتين "آلية، خرطوش" – عدد من الطلقات النارية).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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