بعد تداول فيديو، القبض على محاسب دهس عامل دليفرى بمصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة دهس عامل توصيل طلبات مما أودى بحياته أسفل كوبرى النزهة بمصر الجديدة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن صدم قائد سيارة عامل توصيل طلبات مما أودى بحياته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 مارس الجارى ورد لقسم شرطة مصر الجديدة بلاغ يفيد اصطدام قائد سيارة بمندوب توصيل طلبات، مقيم بمحافظة بنى سويف، محدثًا إصابته التى أودت بحياته حال قيادته دراجة نارية أسفل كوبرى النزهة بالقاهرة، وفر هاربًا.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة محاسب، ومقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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