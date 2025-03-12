الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف غموض العثور على جثة سيدة سبعينية وسط الزراعات

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

توصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إلى هوية جثة سيدة مجهولة وعثر عليها الأهالي ملقاة في أرض زراعية بقرية عقاب بدائرة مركز شرطة سنورس.

 وتبين أنها "فايقة أحمد عبد الكريم" 70 سنة مقيمة بدائرة المركز، مبلغ باختفائها منذ 10 أيام، وتم العثور عليه مسجاة على وجهها داخل أرض زراعية، وبه سحجة في الوجه نتيجة ارتطامه بالأرض، وأرجع مفتش الصحة أسباب الوفاة إلى هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب أمراض الشيخوخة.

جثة سيدة مجهولة الهوية بالأراضي الزراعية

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة ملقاة بأرض زراعية  بقرية عقاب بدائرة المركز، ولا يوجد معها أي أوراق ثبوتية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لسيدة في العقد السادس من عمرها، مجهولة الهوية، ولا توجد معها أي أوراق ثبوتية.

مصرع وإصابة 13 في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي في الفيوم

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

وتم نقل الجثة بمعرفة مرفق إسعاف الفيوم، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهدها لكشف غموض الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم الأراضى الزراعية العثور على جثة سيدة هبوط حاد فى الدورة الدموية طريق الفيوم الصحراوي مستشفي سنورس المركزي

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 13 في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي في الفيوم

محافظ الفيوم يشارك في مائدة إفطار عابري السبيل

فتاة تنتحر شنقا بـ الإيشارب في الفيوم بعد رفض والدها تزويجها

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025

4 شواهد ترجح إعادة مباراة الأهلي والزمالك وسيناريو واحد يدخل الكرة المصرية في نفق مظلم

مهزلة القمة 130، طاقم الحكام السعودي يغادر القاهرة اليوم عائدا إلى المملكة

عجائب وغرائب الكرة المصرية، وصول طاقم حكام سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة رغم انسحاب الأهلي

المصائب لا تأتي فرادى، تقييم وإحصائيات كارثية لمحمد صلاح أمام سان جيرمان (صور)

الزمالك يوجه برقية تهنئة لـ هاني أبو ريدة بعد جدل أزمة مباراة القمة

اللي بيحصل دا تمثيلية، عماد متعب يتقدم باستقالته من رابطة الأندية

رابطة الأندية تثير الجدل، تنشر نتائج مباريات الثلاثاء وتتجاهل لقاء الأهلي والزمالك

منوعات

المزيد

قتلى وجرحى في حادث تصادم صهريج بعربة ترام بألمانيا (فيديو)

اللقطات الأولى لتحرير رهائن داخل فرع بنك شهير في فرنسا (فيديو)

جثة طفلة في حاوية قمامة، قضية صلاة التراويح تثير الرعب بالمغرب

بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المسلسلات دخلت على بعض.. المداح بطل الحلقة العاشرة من العتاولة 2 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية