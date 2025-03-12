الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف غموض العثور على جثة سيدة سبعينية وسط الزراعات

توصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إلى هوية جثة سيدة مجهولة وعثر عليها الأهالي ملقاة في أرض زراعية بقرية عقاب بدائرة مركز شرطة سنورس.

وتبين أنها "فايقة أحمد عبد الكريم" 70 سنة مقيمة بدائرة المركز، مبلغ باختفائها منذ 10 أيام، وتم العثور عليه مسجاة على وجهها داخل أرض زراعية، وبه سحجة في الوجه نتيجة ارتطامه بالأرض، وأرجع مفتش الصحة أسباب الوفاة إلى هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب أمراض الشيخوخة.

جثة سيدة مجهولة الهوية بالأراضي الزراعية

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة ملقاة بأرض زراعية بقرية عقاب بدائرة المركز، ولا يوجد معها أي أوراق ثبوتية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لسيدة في العقد السادس من عمرها، مجهولة الهوية، ولا توجد معها أي أوراق ثبوتية.

وتم نقل الجثة بمعرفة مرفق إسعاف الفيوم، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهدها لكشف غموض الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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