أكبر شبكة لترويج الذهب المقلد في قبضة الأمن، اعترافات المتهمين تكشف تفاصيل الجريمة

أدلى المتهمون بترويج سبائك ذهبية مقلدة تحمل علامة تجارية بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

اعترافات المتهمين بترويج سبائك ذهبية مقلدة بمدينة نصر

وقالةا المتهمين إنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى جرائم النصب على المواطنين من خلال بيع الذهب والسبائك المقلدة، وتحصلهم عليها من إحدى الورش بمنطقة الصاغة.

وأضافوا، بقيامهم باستبدال السبائك الأصلية بأخرى مقلدة مصنوعة من النحاس عقب طلائها بماء الذهب، واستخدام أغلفة السبائك الأصلية المدون عليها "باركود" وبيعها للمواطنين لتحقيق مبالغ مالية كبيرة.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم) بقيام سيدتين وبرفقتهما سائق بعرض (سبيكتين وعدد من المشغولات الذهبية) مقلدين للبيع.

وبالانتقال والفحص تم ضبط ربتى منزل، سائق "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (6 سبائك ذهبية "مقلدة" تحمل إحدى العلامات التجارية – 15 غويشة ذهب "مقلدين" – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال بيع الذهب والسبائك المقلدة، وتحصلهم عليها من إحدى الورش بمنطقة الصاغة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط (المالك وعاملَين "لاثنين منهم معلومات جنائية").

وعُثر بداخل الورشة على (350 سبيكة نحاس مطلية بالذهب – 300 غلاف أصلى فارغ لسبائك بعلامات تجارية مقلدة – 15 سبيكة مغلفة مقلدة - 100 قطعة نحاس على شكل الجنيه الذهبى – خامات ومعدات التصنيع).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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