حبس سيدة بتهمة سرقة سيارة بعد استدراج مالكها فى مدينة 6 أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة لاتهامها بسرقة سيارة ملاكي، بعد استدراج مالكها الذي يعمل بإحدى شركات توصيل الركاب لمدينة 6 أكتوبر، وإيهامه بإقامة علاقة معه، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض علي سيدة بالجيزة



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من شاب اتهم فيه سيدة بسرقة سيارته في مدينة 6 أكتوبر.

وذكر مقدم البلاغ أنه تعرف على المتهمة، التي استدرجته لمدينة 6 أكتوبر، بحجة إقامة علاقة معه، ثم غافلته واستولت على السيارة.



تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، لتباشر النيابة المختصة التحقيق

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