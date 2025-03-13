الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

النيابة تستجوب طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بأكتوبر

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

 باشرت النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في مشاجرة وقعت داخل مدينة الفردوس بعد ضبط طرفيها.

وتستجوب نيابة أكتوبر طرفي المشاجرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ورصدت مقاطع الفيديو المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

اندلاع مشاجرة في مدينة الفردوس بالجيزة

 البداية كانت عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

 

وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

 

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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النيابة العامة باكتوبر مدينة الفردوس نيابة أكتوبر

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