الأهلي يؤجل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتظر الأهلي لحين انتهاء منافسات الدور الأول من أجل حسم الموقف سواء بتجديد عقد اللاعب أو منح حرية الرحيل لخوض تجربة احترافية عربية.

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق ينتظر تقريرا طبيا أخيرا عن حالة محمد هاني الظهير الأيمن من أجل إعادته بشكل تدريجي إلى الحسابات الفنية بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة فى الرباط الصليبي الخلفي، حيث شارك اللاعب في بعض تدريبات الكرة بشكل خفيف فى المران المسائي أمس.

قال مصدر داخل الأهلي إن الساعات المقبلة تشهد تطورات جديدة فى ملف رحيل محمود كهربا عن الأهلي، حيث يمتلك اللاعب عرضا من السويحلي الليبي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة مقابل 550 ألف دولار، كما اتفق محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع اللاعب على ضرورة الرحيل فى يناير على سبيل الإعارة من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

قال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد تم استبعاده من قائمة مباراة انبي المرتقبة اليوم، بسبب معاناة اللاعب من كدمة خفيفة أسفل الركبة على خلفية الحادث الذى تعرض له قبل يومين مشددًا على أن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب.

يعقد كولر محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب المقاولون، استعدادا لمواجهة إنبي الليلة.

يفتقد الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة فى مباراة إنبي المرتقبة.

غيابات الأهلي اليوم أمام إنبي

استبعد كولر كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، كهربا، رضا سليم، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

يخوض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا داخل فندق الإقامة صباح اليوم، استعدادا لمواجهة إنبي المرتقبة اليوم فى الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة إنبي .

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري واكرم توفيق

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وامام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي



موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق 3 ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط.

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