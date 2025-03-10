الإثنين 10 مارس 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق بأكتوبر

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلي الطريق بمدينة 6 أكتوبر، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي أعلي الطريق بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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