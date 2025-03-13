الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق السويس الصحراوي
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق السويس الصحراوي بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة.

 

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم 
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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