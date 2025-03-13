في نهار رمضان، ضبط عامل تحرش بسيدة أجنبية بالزمالك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بمحل أدوات موسيقية لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية في نهار رمضان أثناء شرائها “جيتار” بمنطقة الزمالك.

عامل يتحرش بسيدة أجنبية في الزمالك

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة أجنبية تفيد بقيام عامل بالتحرش بها أثناء شرائها آلة “جيتار” من محل بمنطقة الزمالك بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لأقوال العاملين بالمحل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل يبلغ من العمر 19 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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