سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

في تحقيقات نيابة أكتوبر استمرت 8 ساعات، كشف سائق سيارة مدارس المجني عليه في واقعة مشاجرة الفردوس عن تفاصيل ما تعرض له.

أقوال السائق ضحية مشاجرة الفردوس

وقال السائق: إن سيارته اصطدمت بسيارة تقودها سيدة من الأمام، مما أدى إلى مشاجرة بينهما.

وقام زوج السيدة وابنيها بالتعدي عليه بالضرب وسط الشارع.

وأضاف السائق أن زوج السيدة قام بتدمير سيارته تمامًا، محطمًا زجاجها، بينما كان يصرخ: "خربوا بيتي، العربية دي مصدر رزقي، ضيعوها".

وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إخلاء سبيل السائق المجني عليه، وحبس المتهم، وإخلاء سبيل زوجته.

قرارات النيابة في مشاجرة الفردوس

كما قررت النيابة عرض سائق سيارة المدارس على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات، وتحريز مقاطع الفيديو المصورة واستدعاء مصوريها لسماع أقوالهم

اندلاع مشاجرة في مدينة الفردوس بالجيزة

البداية كانت عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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