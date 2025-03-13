كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو سيدة زعمت تحطيم مباحث البحيرة منزلها والقبض على أسرتها.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تحطيم مباحث البحيرة منزلها والقبض على أسرتها

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى ادعت خلاله إحدى السيدات قيام عدد من رجال الشرطة من قوة مركز شرطة إدكو بالبحيرة باقتحام منزلها وتحطيم محتوياته والتعدى على أسرتها وإلقاء القبض على عدد منهم.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل تلقى مركز شرطة إدكو بلاغا من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص "مالكى محلات لبيع اللحوم" طرف أول (سيدة "الشاكية بمقطع الفيديو"، 4 أشخاص )، طرف ثانى 3 أشخاص لخلافات بينهم حول إستغلال المساحات أمام المحال الخاصة بهم.. تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة.. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم فى حينه وبحوزتهم (5 عصا خشبية –سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



كما تم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



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