الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحتجز المتهم الرئيسي في واقعة مشاجرة الفردوس وتخلي سبيل زوجته

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

قررت جهات التحقيق المختصة، حجز المتهم في ارتكاب واقعة الفردوس، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين، ملاكي وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص.

 

كما قررت النيابة إخلاء سبيل زوجته على ذمة التحقيقات.

 

واستجوبت نيابة أكتوبر طرفي المشاجرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ورصدت مقاطع الفيديو المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

اندلاع مشاجرة في مدينة الفردوس بالجيزة

 البداية كانت عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

 

وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

 

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي حادث تصادم سيارتين ملاكي مواقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لمدة 3 أشهر بسبب امتحان تعجيزي الأنف والأذن

مبفوتش صلاة، غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر

جنون الذهب.. المعدن الأصفر يشتعل بختام تعاملات اليوم

محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

منوعات

المزيد

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما السر الأعظم للصوم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

المجددون.. أبو حنيفة النعمان أفقه الناس

وزير الأوقاف: الإحسان خُلُق ثابت لا يتغيّر بالشدة أو الرخاء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية