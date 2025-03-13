الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

لقي شخص من الفيوم مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادثين متفرقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، كما تم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، والثالث إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

الحادث الأول انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الغربي

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثة مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة علي السيارة، ما تسبب في انقلابها، ووفاة شخص وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

الحادث الثاني مشاجرة بسبب خلافات علي الميراث

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا آخر من العقيد محمد ابو بكر مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بإصابة، فلاح بضربة بعصا شوم على رأسه، ما أدى إلى سقوطه مغشيا عليه، وتوجهت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارة إسعاف الي موقع البلاغ، فتبين إصابة رجب. ف.هـ. ع  " 25 عامًا، مزارع، في مشاجرة مع شقيقه الأكبر " محمد.ف.هـ.ع " 44 عاما،  بسبب خلافات على الميراث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة الفيوم.

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وتحرر المحضرين اللازمين، وتم العرض على النيابات المختصة، وتم التصريح بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول المشاجرة، وتولت التحقيق.

 

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