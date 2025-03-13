انفجار أنبوبة غاز في شقة بالإسكندرية يسفر عن إصابة شخص وانهيار الجدران

أصيب شخص في حريق شقة سكنية بالطابق السابع والأخير بإحدى العمارات السكنية بمنطقة 45 شرق الإسكندرية، نتيجة انفجار أنبوبة غاز عقب تسريب الغاز منها، مما أدى إلى انهيار جدران الشقة من قوة الانفجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماع دوي انفجار قوي أعقبه نشوب حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شقة سكنية بشارع 30 متفرع من شارع 45 شرق المدينة ووجود مصاب.

انفجار أسطوانة غاز

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، المعاينة والفحص تبين انفجار أسطوانة غاز نتيجة تسريب الغاز منها، تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي وحدات العقار.

انهيار جدران

وأسفر الحادث عن انهيار جدران الشقة بالكامل دون وقوع إصابات بين السكان، فيما تم إخلاء العقار كإجراء احترازي لحين فحص حالته الإنشائية من قبل لجنة هندسية مختصة، وتبين إصابة مالك الشقة بحروق من الدرجة الثانية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة التحقيقات.

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