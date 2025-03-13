الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

يعاني من مرض نفسي، مزارع يتخلص من حياته داخل حظيرة مواشي بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أقدم مزارع من الفيوم، على التخلص من حياته “شنقًا” داخل حظيرة مواشي بحي دالة خلف أحد الكافيهات بدائرة قسم أول الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

انتحار مزارع شنقا

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من  مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بعثور الأهالي علي "جبر.س. أ.ص " مزارع، 56 سنة، مشنوقا بحبل داخل حظيرة مواشي بأرض زراعية، علي أطراف مدينة الفيوم،  وبحوزته هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إلى مكان الواقعة.

 وتبين من التحريات أنّه كان يعاني من الكتاب حاد ومصاب بأزمة نفسية حادة، وبسؤال نجله " فريد " 17 سنة، أكد أن والده يعاني من أمراض نفسية ومرض سكري القدم، ونفى وجود شبهة جنائية.

 

مياه الفيوم تجري استطلاع رأي حول جودة الإنتاج بالقرى

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق "الفيوم - القاهرة"

وتم تحرير محضر بالواقعة، بقسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل عن تاريخ وساعة وسبب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم البحث الجنائي الطب الشرعي أمراض نفسية داخل حظيرة مواشي قسم شرطة أول الفيوم مستشفي الفيوم العام انتحار مزاع

مواد متعلقة

مياه الفيوم تجري استطلاع رأي حول جودة الإنتاج بالقرى

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق "الفيوم - القاهرة"

الحكومة تقرر تخصيص أراضٍ لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بالفيوم

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف غموض العثور على جثة سيدة سبعينية وسط الزراعات

الأكثر قراءة

كشف ملابسات تجرد فتاة من ملابسها بمحطة مترو جامعة القاهرة

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

أول صور لاقتحام 4 بلطجية مائدة رحمن في الحسين والأمن يكثف جهوده لضبطهم

القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة عقب فيديو التعدي

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 بالصاغة، عيار 21 الآن بعد الهبوط المفاجئ

خسائر تتخطى الـ20 مليون جنيه وإصابة 5 أشخا ص في حريق سوق منفلوط والأسباب مجهولة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو وريال مدريد يلجآن إلى ركلات الترجيح

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق منطقة السوق بمنفلوط، والأهالي: أغيثونا البيوت ولعت (فيديو)

منوعات

المزيد

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

رمضان قدرك في القلوب، ابتهال مؤثر للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية