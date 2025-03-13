يعاني من مرض نفسي، مزارع يتخلص من حياته داخل حظيرة مواشي بالفيوم

أقدم مزارع من الفيوم، على التخلص من حياته “شنقًا” داخل حظيرة مواشي بحي دالة خلف أحد الكافيهات بدائرة قسم أول الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

انتحار مزارع شنقا

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بعثور الأهالي علي "جبر.س. أ.ص " مزارع، 56 سنة، مشنوقا بحبل داخل حظيرة مواشي بأرض زراعية، علي أطراف مدينة الفيوم، وبحوزته هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إلى مكان الواقعة.

وتبين من التحريات أنّه كان يعاني من الكتاب حاد ومصاب بأزمة نفسية حادة، وبسؤال نجله " فريد " 17 سنة، أكد أن والده يعاني من أمراض نفسية ومرض سكري القدم، ونفى وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بقسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل عن تاريخ وساعة وسبب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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