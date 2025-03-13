الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

النيابة تفتح تحقيقا موسعًا في اتهامات السب والقذف بين عمرو السولية وعضو بالأهلي

عمرو السولية
عمرو السولية

 قررت نيابة مدينة نصر فتح تحقيق موسع في الاتهامات المتبادلة بين عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، وأحد أعضاء النادي، بتهم السب والقذف وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل فرع النادي بمدينة نصر لكشف ملابسات الواقعة التي وقعت عقب قرار النادي بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك.

ووفقًا للتحريات الأولية، نشبت مشادة كلامية حادة بين الطرفين أثناء مغادرة فريق النادي الأهلي من البوابة، حيث تبادلا الاتهامات بالسب والقذف باستخدام ألفاظ خادشة للحياء.

 

وأشارت التحريات إلى أن الخلاف بدأ بسبب اعتراض العضو على قرار عدم خوض مباراة القمة، مما أدى إلى تصاعد الأصوات ووصول الأمر إلى تبادل الاتهامات.

من جهته، تقدم عمرو السولية بمحضر إلى قسم شرطة ثالث مدينة نصر، يتهم فيه العضو بالتعدي عليه بالسب والقذف أثناء مغادرته النادي وأكد السولية في بلاغه أنه فوجئ بالعضو يوجه إليه ألفاظًا خارجة عقب أحداث مباراة القمة التي لم يشارك فيها النادي الأهلي.

في المقابل، تقدم العضو بمحضر مضاد يتهم فيه عمرو السولية بالسب والقذف ومحاولة الاعتداء عليه داخل فرع النادي بمدينة نصر، وذلك على خلفية انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك. وأضاف العضو في بلاغه أنه أثناء معاتبته للاعب بسبب قرار الانسحاب، قام السولية بسبه وقذفه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود، كما تم طلب تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل أجواء متوترة داخل النادي الأهلي عقب قرار إدارة النادي بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك، مما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير وأعضاء النادي.

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نيابة مدينة نصر عمرو السولية النادي الأهلي

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