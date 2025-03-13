الأمن يكشف ملابسات فيديو احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على المواقع بشأن احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو حريق إحتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على المواقع بشأن احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية.



وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة أول بنها بالقليوبية بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مالك محل دواجن (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالهو بالألعاب النارية بشرفة مسكنه وسقوط إحداها على سيارته أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنه، مما أسفر عن احتراقها بالكامل.

وتم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، كما تم ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية وبحوزته (12 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأنواع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه.

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