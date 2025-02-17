أخبار مصر: رئيس قبرص في القاهرة، مصر تدخل عصر صناعة وصيانة الطائرات، الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة، تأجيل القمة العربية الطارئة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
رئيس قبرص يزور مصر ويلتقي السيسي
يزور الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس القاهرة اليوم الإثنين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
تأجيل محتمل للقمة العربية الطارئة في مصر لأسباب لوجستية
أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن موعد القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في مصر يوم 27 فبراير الجاري قد يتغير إلى تاريخ آخر، نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
القيادة المركزية الأمريكية: اغتيال مسئول كبير في "حراس الدين" شمال غرب سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها شنت غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا استهدفت وقتلت مسئولًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا في منظمة "حراس الدين" التابعة لتنظيم القاعدة".
زيزو يكشف صدمة عمره وموقفه من انتقال بن شرقي للأهلي
قال أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك: "بعد نهائي القرن فرقة الزمالك اتفرقت، بعد ما كنا بنضم لاعيبة جامدة جدا".
وجه رسالة للعرب بكلام من ذهب، أمير سعودي يهاجم نتنياهو وترامب بعنف ويعلق على التطبيع
قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، إن السعودية ردت بشكل واف وشاف على تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.
من الاستيراد إلى التصنيع، مصر تدخل عصر صناعة وصيانة الطائرات (فيديو)
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو يسلط الضوء على جهود مصر في توطين تكنولوجيا صناعة وصيانة الطائرات، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، في خطوة تعزز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
تحضيرًا لقمة ترامب وبوتين، وفود أمريكية وروسية تصل الرياض اليوم
يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، كما يُنتظر وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الرياض.
حماس تبدي استعدادها لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية
قالت مصادر إن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لـ تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.
محمد رمضان عن "مدفع رمضان": أحلى حاجة إنه بعد أذان المغرب (فيديو)
علق الفنان محمد رمضان على الجدل المثار، حول برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه على قناة “DMC” في رمضان 2025، قائلا: “الحاجة الوحيدة اللى صح عن مدفع رمضان إن هو بعد أذان المغرب على قناة ”dmc".
سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة بالزقازيق بعد اصطدامها بأخرى (صور)
وقع حادث مروع أعلى كوبري الصاغة، اليوم الإثنين، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث سقطت إحدى السيارات أسفل الكوبري بعد اصطدامها بأخرى.
شوقي علام: مرطب الشفاه وقطرة العين لا يفسدان الصوم (فيديو)
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن استخدام مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يفسد الصوم، بشرط ألا يبتلع الصائم منه شيئًا.
أسقطت 90 مسيرة، الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني مكثف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم مكثف بالمسيرات شنته قوات كييف الليلة الماضية وإسقاط 90 مسيرة فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد والقرم، وصاروخ "نيبتون" فوق بحر آزوف.
السر في 200 ألف دولار، زيزو يكشف كواليس انتقاله للزمالك
قال أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك: "عمري ما فكرت في حاجة بعيد عن الكرة، ومستحيل أشتغل مهنة غير الكرة ومش في دماغي".
مذيع بريطاني يقترح تعيين بوتين رئيسا لوزراء بلاده
أعرب المذيع البريطاني الشهير جيريمي كلاركسون، عن تفضيله رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أي قائد عالمي آخر على رأس الحكومة البريطانية، بدلًا من رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر.
بحضور السيسي، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"
تنطلق الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".
الشرع لوجهاء اللاذقية: هدفنا إعادة بناء الدولة ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدم
كشفت مصادر ما دار من حديث في لقاء الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع مجموعة من الشخصيات والوجهاء في محافظة اللاذقية، أمس الأحد.
ارتفاع طفيف، درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)
يطور المهندسون روبوتات مصنوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد تتحمل الظروف القاسية. وحتى إذا تم إلقاء هذه الروبوتات من طائرة هليكوبتر أو دهسها بعجلات سيارة ستستمر في العمل.
موعد امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس في الترم الثاني
مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد أول امتحانات شهرية لطلاب المدارس، وهي امتحانات شهر مارس 2025، حيث أصدرت قرارات عاجلة بشأن الجدول والمقررات الدراسية وآلية توزيع الدرجات.
اليوم، الحكم على المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب
تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، حكمها على المخرج محمد سامي على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب.
رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد، استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا.
اليوم، مجلس الشيوخ يناقش ملف المصانع المتعثرة
يناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة.
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