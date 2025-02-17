أخبار مصر: رئيس قبرص في القاهرة، مصر تدخل عصر صناعة وصيانة الطائرات، الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة، تأجيل القمة العربية الطارئة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يزور الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس القاهرة اليوم الإثنين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن موعد القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في مصر يوم 27 فبراير الجاري قد يتغير إلى تاريخ آخر، نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها شنت غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا استهدفت وقتلت مسئولًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا في منظمة "حراس الدين" التابعة لتنظيم القاعدة".

قال أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك: "بعد نهائي القرن فرقة الزمالك اتفرقت، بعد ما كنا بنضم لاعيبة جامدة جدا".

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، إن السعودية ردت بشكل واف وشاف على تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو يسلط الضوء على جهود مصر في توطين تكنولوجيا صناعة وصيانة الطائرات، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، في خطوة تعزز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، كما يُنتظر وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الرياض.

قالت مصادر إن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لـ تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

علق الفنان محمد رمضان على الجدل المثار، حول برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه على قناة “DMC” في رمضان 2025، قائلا: “الحاجة الوحيدة اللى صح عن مدفع رمضان إن هو بعد أذان المغرب على قناة ”dmc".

وقع حادث مروع أعلى كوبري الصاغة، اليوم الإثنين، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث سقطت إحدى السيارات أسفل الكوبري بعد اصطدامها بأخرى.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن استخدام مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يفسد الصوم، بشرط ألا يبتلع الصائم منه شيئًا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم مكثف بالمسيرات شنته قوات كييف الليلة الماضية وإسقاط 90 مسيرة فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد والقرم، وصاروخ "نيبتون" فوق بحر آزوف.

قال أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك: "عمري ما فكرت في حاجة بعيد عن الكرة، ومستحيل أشتغل مهنة غير الكرة ومش في دماغي".

أعرب المذيع البريطاني الشهير جيريمي كلاركسون، عن تفضيله رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أي قائد عالمي آخر على رأس الحكومة البريطانية، بدلًا من رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر.

تنطلق الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

كشفت مصادر ما دار من حديث في لقاء الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع مجموعة من الشخصيات والوجهاء في محافظة اللاذقية، أمس الأحد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

يطور المهندسون روبوتات مصنوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد تتحمل الظروف القاسية. وحتى إذا تم إلقاء هذه الروبوتات من طائرة هليكوبتر أو دهسها بعجلات سيارة ستستمر في العمل.

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد أول امتحانات شهرية لطلاب المدارس، وهي امتحانات شهر مارس 2025، حيث أصدرت قرارات عاجلة بشأن الجدول والمقررات الدراسية وآلية توزيع الدرجات.

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، حكمها على المخرج محمد سامي على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد، استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا.

يناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة.

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