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خارج الحدود

تحضيرًا لقمة ترامب وبوتين، وفود أمريكية وروسية تصل الرياض اليوم

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

يصل  وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، كما يُنتظر وصول المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الرياض.

ومن المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة السعودية.

وكانت صحيفة روسية كشفت في وقت سابق أمس أن المباحثات بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ستجري يوم الثلاثاء في الرياض، ونقلت وسائل إعلام أمريكية من جانبها أن مسؤولين أمريكيين وروس سيجتمعون في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر، دون تحديد موعد للقاء المرتقب.

لكن هذه المحادثات قد تشمل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كذلك، بحسب ما قاله ترامب، الذي أكد أن كلا الطرفين الروسي والاوكراني يريد "إنهاء الصراع بسرعة".

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته "تعمل بجد لتحقيق تقدم في ملف الحرب في أوكرانيا"، واعتبر أن الرئيس الأوكراني "سيكون له دور في المحادثات" المتوقع إجراءها في السعودية.

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وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز العاصمة السعودية الرياض السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيرجي لافروف

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