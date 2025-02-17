شوقي علام: مرطب الشفاه وقطرة العين لا يفسدان الصوم (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن استخدام مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يفسد الصوم، بشرط ألا يبتلع الصائم منه شيئًا.

حكم استخدام قطرة العين في نهار رمضان

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن حكم استخدام قطرة العين في نهار رمضان محل خلاف بين الفقهاء، حيث اتفقوا على أنها لا تفسد الصيام إذا لم تصل إلى الجوف ولم يشعر الصائم بطعمها في الحلق، أما إذا وُجد أثرها في الحلق، فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنها لا تفسد الصوم، بينما رأى المالكية والحنابلة أنها تؤدي إلى بطلانه.

عدم فساد الصوم

وأشار إلى أن الفتوى المعتمدة هي عدم فساد الصوم بوضع قطرة العين، حتى لو شعر الصائم بطعمها في الحلق، وذلك تيسيرًا على الناس ورفعًا للحرج، استنادًا إلى قول الله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، وقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، بالإضافة إلى قول النبي ﷺ: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا".

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