الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

حماس تبدي استعدادها لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت مصادر إن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لـ تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.


وأوضحت المصادر أن "حماس اشترطت فقط إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم".

وأكدت المصادر أن "قبول حماس تسليم حكم غزة للسلطة الفلسطينية جاء بعد ضغوط مصرية كبيرة على وفد الحركة الذي زار القاهرة".

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الجاري، وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وتشمل المرحلة الثانية من المفاوضات الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

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