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أخبار مصر

رئيس قبرص يزور مصر ويلتقي السيسي

الرئيس القبرصي نيكوس
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، فيتو
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يزور الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس القاهرة اليوم الإثنين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

وقال الرئيس نيكوس خريستودوليدس: إن يوم الإثنين سيكون يومًا تاريخيًا لجمهورية قبرص، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيتين مهمتين للغاية لأول مرة فيما يتعلق بتسويق الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

رئيس قبرص يزور القاهرة اليوم

وقال الرئيس القبرصى - فى تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"- "بناء على دعوة من الرئيس السيسي سأزور القاهرة فى 17 فبراير لحضور حفل توقيع اتفاقيتين مهمتين لتطوير موارد الغاز فى منطقة كرونوس وأفروديت فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وأضاف الرئيس القبرصي: "خطوة أخرى فى تعزيز النمو فى منطقتنا".

كما أكد رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد جهودًا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد في قطاع غزة.
وشدد خريستودوليدس بمناسبة زيارته إلى مصر على أن قبرص تدعم بقوة هذه المساعي وتعمل على تعزيز التنسيق مع مصر لمنع المزيد من التوترات ودفع الحلول السياسية.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة

تنطلق الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)، والذى  يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة"

وتحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة" وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي.

كما سيتم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في إطار الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.

 

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الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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