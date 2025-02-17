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رياضة

السر في 200 ألف دولار، زيزو يكشف كواليس انتقاله للزمالك

زيزو لاعب نادي الزمالك،
زيزو لاعب نادي الزمالك، فيتو

قال أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك: "عمري ما فكرت في حاجة بعيد عن الكرة، ومستحيل أشتغل مهنة غير الكرة ومش في دماغي".

 

زين الدين زيدان ملهم زيزو

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "زين الدين زيدان كان ملهمي عندما كنت صغيرا، وغرفتي كلها كانت صور لزيدان، وجهاز الكمبيوتر بتاعي عليه صور زيدان ورنالدينهو، وتوتي كان بالنسبة لي ملهم خاصة في حبه وعشقه لروما".

وتابع: "بحب رونالدو عن ميسي، وأشجع ريال مدريد مش برشلونة، وأرسنال الإنجليزي مش مان يونايتد".

ولفت "زيزو": "أبويا وكيل أعمالي وكل هدفه في الحياة إنه يشوفني كويس، بعكس أي وكيل لا تربطه باللاعب صلة قرابة سيكون هدفه البحث عن مصلحته في المقام الأول ثم مصلحة اللاعب".

 

قوة زيزو في المباريات


ولفت: "لا أتوتر عندما يزوم الجمهور عليّ، عندي مشكلة يشتكي منها أهلي وأصحابي إن عندي برود شوية، وهذه ميزة أتميز بها داخل الملعب، ولا أعرف القيام بأي شيء آخر سوى لعب الكرة".

 

انتقال زيزو للزمالك من الدوري البرتغالي 

وأشار: “الكابتن طارق السيد كان مؤمنا بي وجلبني لنادي الزمالك حينما كان جروس المدير الفني للنادي، ولم أصدق انتهاء الإجراءات بهذه السرعة، حيث اقتنع بي المدرب بعد رؤيته لأحد مبارياتي وجلست مع أمير مرتضى منصور، والمستشار مرتضى منصور، بعدما قام الزمالك بشرائي من فريق البرتغالي مقابل 200 ألف دولار، في وقتها كان الأهلي يبرم صفقات قوية في شراء حسين الشحات من العين الإماراتي وجلب رمضان صبحي من الدوري الإنجليزي، بينما أكد طارق السيد بأنني سأصبح أفضل لاعب في مصر”.
 

خلاف والد زيزو على انتقاله للزمالك 

ولفت زيزو: "والدي لم يكن مرجحا فكرة عودتي من أوروبا للزمالك، لأننا كنا متفقين على الاحتراف الأوروبي والاستمرار في التجربة، ولكن بعد ذلك توافقنا على الانتقال للأبيض وبعدها كانت انطلاقتي القوية".

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