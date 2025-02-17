سقوط سيارة من أعلى كوبري الصاغة بالزقازيق بعد اصطدامها بأخرى (صور)

وقع حادث مروع أعلى كوبري الصاغة، اليوم الإثنين، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث سقطت إحدى السيارات أسفل الكوبري بعد اصطدامها بأخرى.

وانتقلت رجال ادارة مرور مديرية أمن الشرقية مدعومة بسيارات الإسعاف لرفع حطام الحادث ونقل المصابين وتسير الحركة المرورية.

تفاصيل حادث تصادم بسبب سباق السرعة

وعلى جانب آخر، كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتصادم دراجتين ناريتين، على طريق الفيوم – بني سويف، القديم بالقرب من قرية دمشقين، ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين تصادم دراجتين، أثناء سباق سرعة بين شابين على الطريق اصطدما، ما أدى إلى انقلابهما على جانبي الطريق، وتسبب في وفاة كل من " محمود.ش.ع " 18سنة، و" أحمد.س.ف " 19 سنة، مقيمان بقرية دمشقين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وصرح وميلالنيتبة، بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل دراجة عن الواقعة، تولي التحقيق

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