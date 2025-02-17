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حوادث

اليوم، الحكم على المخرج محمد سامي بتهمة سب وقذف عفاف شعيب

المخرج محمد سامي،
المخرج محمد سامي، فيتو

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، حكمها على المخرج محمد سامي على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.

 

عفاف شعيب تتهم المخرج محمد سامي بتوجيه ألفاظ خادشة للشرف إليها

 وأسندت النيابة العامة للمخرج محمد سامي في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر وجهت للمخرج محمد سامي أنه سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس 2024.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة يوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد مخرج شهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد مخرج شهير، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

 

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محكمة جنح أكتوبر المخرج محمد سامي الفنانة عفاف شعيب

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