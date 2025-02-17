من الاستيراد إلى التصنيع، مصر تدخل عصر صناعة وصيانة الطائرات (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو يسلط الضوء على جهود مصر في توطين تكنولوجيا صناعة وصيانة الطائرات، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، في خطوة تعزز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وأشار الفيديو إلى التعاون مع مدربين فرنسيين، والاستفادة من أساليب تدريب متميزة، لنقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية. ويأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات المتقدمة، وتقليل الفجوة التكنولوجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وتتسق هذه الجهود مع رؤية مصر 2030، التي تركز على تطوير قطاع الصناعات الهندسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات التصنيع المتقدم، وخاصة في الصناعات الجوية.

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