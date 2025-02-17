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خارج الحدود

أسقطت 90 مسيرة، الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني مكثف

هجوم أوكراني مكثف،
هجوم أوكراني مكثف، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم مكثف بالمسيرات شنته قوات كييف الليلة الماضية وإسقاط 90 مسيرة فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد والقرم، وصاروخ "نيبتون" فوق بحر آزوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 38 مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و24 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و15 فوق شبه جزيرة القرم، و7 فوق البحر الأسود

وأسقطت 2 مقاطعة كورسك و2 فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك ووواحجة فوق مقاطعة بيلجورود.. كما تم تدمير صاروخ موجه من طراز "نبتون-MD" فوق مياه بحر آزوف".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.

 

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