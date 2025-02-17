رئيس الوزراء البريطاني: مستعدون لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد، استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا.



وكتب ستارمر في صحيفة "ديلي تليجراف" أن هذا يعني أيضا "الاستعداد والرغبة في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأحد أن أوكرانيا وأوروبا ستشاركان في أي "مفاوضات حقيقية"‭‭‭ ‬‬‬لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار روبيو إلى أن المحادثات التي ستجريها الولايات المتحدة مع روسيا هذا الأسبوع ستكون فرصة لمعرفة مدى جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السلام.

وهوّن روبيو أيضا من مخاوف الأوروبيين بشأن استبعادهم من المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة والمقرر عقدها في السعودية خلال الأيام المقبلة.

وفي حديث لشبكة "سي بي إس" قال روبيو إن عملية التفاوض لم تدخل مرحلة جادة بعد وإذا أحرزت المحادثات تقدما فسيتم إشراك الأوكرانيين وأوروبيين آخرين.

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