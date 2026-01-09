الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انقلاب في درجات الحرارة ورياح وأمطار، حالة الطقس اليوم الجمعة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة سريعة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد اليوم الجمعة تتمثل في نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

طقس المنيا اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية

طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز الـ 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الجمعة الطقس الطقس اليوم

مواد متعلقة

إعلان حالة الطوارئ بالمواني بسبب الطقس ومنح أولوية لسفن الغذاء
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وآرسنال بعد 75 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد: عواصف رعدية ورمال مثارة تؤثر على الرؤية غدًا

مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

5 من أسرة واحدة، أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي في شبرا الخيمة

انقلاب في درجات الحرارة ورياح وأمطار، حالة الطقس اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية