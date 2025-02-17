القيادة المركزية الأمريكية: اغتيال مسئول كبير في "حراس الدين" شمال غرب سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها شنت غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا استهدفت وقتلت مسئولًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا في منظمة "حراس الدين" التابعة لتنظيم القاعدة".

وقالت القيادة المركزية في بيان لها على "إكس": "تعد الغارة الجوية جزءًا من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبًا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وإضعاف الجهود التي يبذلها الإرهابيون لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

CENTCOM Forces Kill Senior Operative of Al-Qaeda affiliate Hurras al-Din



On Fed. 15, U.S. Central Command (CENTCOM) Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria targeting and killing a senior finance and logistics official in the terrorist organization Hurras al-Din… pic.twitter.com/MTsJ5TbIe1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 16, 2025

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا وعن القوات الأمريكية والحلفاء والشركاء في المنطقة" وفقا للبيان.

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