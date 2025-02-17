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أخبار مصر

بحضور السيسي، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تنطلق الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"

 

تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار " بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة " وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي.

مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"

كما سيتم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في إطار الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.

ويعد مؤتمر ومعرض إيجبس 2025 منصة رئيسية للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة حيث تجمع نسخة هذا العام رواد الصناعة لتناول موضوع أمن الطاقة والاستدامة والتحول.

ويأتى ذلك تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة سيجمع مؤتمر ومعرض مصر للطاقة القادة وصناع القرار والمبتكرين لإطلاق العنان لفرص الاستثمار وتسريع التقدم التكنولوجي وتشكيل مستقبل قطاع الطاقة.

كما يشهد مؤتمر  ايجبس 2025 توقيع اتفاقيات تعاون هامة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

 

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مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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