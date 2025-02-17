الإثنين 17 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان عن "مدفع رمضان": أحلى حاجة إنه بعد أذان المغرب (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

مدفع رمضان، علق الفنان محمد رمضان على الجدل المثار، حول برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، المقرر عرضه على قناة “DMC” في رمضان 2025، قائلا: “الحاجة الوحيدة اللى صح عن مدفع رمضان إن هو بعد أذان المغرب على قناة ”dmc".

ونشر رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قال فيه: "الحاجة الوحيدة اللي صح عن مدفع رمضان أنه بعد أذان المغرب على قناة دي إم سي، أي حاجة تاني سمعتوها مش صح، كل الأخبار اللي أنا قريتها ولا ليها علاقة بالموضوع والفكرة، وأي حد يقولك حاجة غير كدة قوله باختصار شديد مدفع رمضان حديد".

 

برنامج مدفع رمضان

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن برنامجه مدفع رمضان الذي سيقدمه خلال سباق رمضان.


وقال رمضان: "ناس كتير بتسأل إيه هو مدفع رمضان، بس اللي أقدر أقوله إن مدفع رمضان هيضحك ناس، وهيفرح حبايبي، وهيزعل ناس".

وكان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا بوستر تشويقيًّا لبرنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان عبر قناة DMC، خلال الشهر الكريم.


ويعود النجم المصري محمد رمضان إلى الشاشة الصغيرة في رمضان 2025 ببرنامج جديد بعنوان “مدفع رمضان”، بعد غياب عن الأعمال الدرامية لمدة عامين. 

وكالعادة، أثار إعلان البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقب الجمهور معرفة تفاصيل هذه التجربة الجديدة التي يخوضها رمضان بعيدًا عن الدراما والمسلسلات.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني كان عام 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة، والذي قدمه بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي وزينة ومنة فضالي وجوري بكر وأحمد فهيم ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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الفنان محمد رمضان مدفع رمضان dmc أذان المغرب دي إم سي

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