موعد امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس في الترم الثاني

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد أول امتحانات شهرية لطلاب المدارس، وهي امتحانات شهر مارس 2025، حيث أصدرت قرارات عاجلة بشأن الجدول والمقررات الدراسية وآلية توزيع الدرجات.

موعد امتحانات شهر مارس 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس 2025 ستُعقد خلال الفترة من الأحد 9 مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة للترم الثاني.

كما أوضحت الوزارة أن الامتحانات ستغطي المقررات التي تم تدريسها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى الأسبوع الخامس، مما يعني أن الطلاب سيكون لديهم فرصة كافية للمراجعة والاستعداد.

جدول امتحانات شهر مارس 2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الإدارات والمديريات التعليمية ستقوم بإعداد وإعلان جدول الامتحانات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم نشره على الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية على "فيس بوك"، ولوحات الإعلانات داخل المدارس لضمان وصوله لجميع الطلاب.



نظام الامتحانات الشهرية في الترم الثاني 2025

ووفقًا للقرارات الجديدة، سيتم عقد 3 اختبارات خلال الفصل الدراسي الثاني، موزعة كالتالي:

1. الاختبار الأول: يغطي المنهج الذي تم تدريسه خلال الشهر الأول من الترم، ويكون على مستوى المدرسة.



2. الاختبار الثاني: يشمل المقررات التي تمت دراستها خلال الشهر الثاني، ويكون أيضًا على مستوى المدرسة.



3. الاختبار الثالث (امتحان نهاية الترم): يقيس نواتج التعلم للمناهج التي تم تدريسها طوال الفصل الدراسي.

توزيع الدرجات لسنوات النقل 2025

وحددت الوزارة آلية توزيع الدرجات لكل مادة كما يلي:

80% من الدرجة النهائية تُخصص لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

10% من الدرجة تُخصص لامتحانات الشهر.

5% للمواظبة والانضباط المدرسي.

5% على السلوك داخل المدرسة.



كيف يستعد الطلاب لامتحانات مارس 2025؟

ولضمان تحقيق أفضل النتائج في امتحانات شهر مارس 2025، ينصح باتباع الخطوات التالية:

متابعة الدروس والمراجعة أولًا بأول وفق توزيع المنهج.

الاطلاع على جدول الامتحانات فور إعلانه للاستعداد لكل مادة بوقت كافٍ.

التدريب على نماذج امتحانات سابقة لفهم نمط الأسئلة.

تنظيم الوقت بين الدراسة والراحة للحفاظ على التركيز.

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