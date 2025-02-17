زيزو يكشف صدمة عمره وموقفه من انتقال بن شرقي للأهلي

زيزو، قال أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك: "بعد نهائي القرن فرقة الزمالك اتفرقت، بعد ما كنا بنضم لاعيبة جامدة جدا".

فوز الأهلي بنهائي القرن

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "فرقة الأهلي كان ربنا كاتبلهم إنهم يبقوا بطل إفريقيا ويفوزوا بنهائي القرن، الماتش ده له ذكريات مش كويسة معايا وصادمة، لإنه أولا مع الأهلي ثانيا بطولة أفريقيا اللي غايبة عن الزمالك من سنين".



رأي زيزو في انتقال بن شرقي للأهلي

وعن رأيه في انتقال بن شرقي للأهلي، علق زيزو: "مزعلتش إن بن شرقي راح للنادي الأهلي، هيضيف كتير جدا للنادي الأهلي لإنه كواليتي عالي جدا، بس هو لاعب محترف ومش ابن الزمالك، واختار الأهلي لإنه هيلعب كاس عالم، وممكن يكون راح علشان الفلوس بس تيجي حاجة تخصه، عشت معاه 3 مواسم حلوين وعلم مع جمهور الزمالك جدا".



البطولة الغالية في مشوار زيزو

ولفت: "السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي من أبرز البطولات الغالية عندي لإنه كان سوبر القرن أمام الأحمر، وبطولة الكونفدرالية أيضا في نفس الموسم".

أهم هدف لزيزو

وأشار: "أهم هدف لي كان أمام الأهلي في نهائي كأس مصر 2021، وأهم مباراة أديت فيها كانت نهائي القرن أمام الأهلي".

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