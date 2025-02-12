أخبار مصر: الأردن تتحدث عن خطة مصر بشأن غزة، بسمة بوسيل تهاجم تامر حسني، تحذير من الأرصاد، قصة سجين أمريكي قد ينهي حرب أوكرانيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الحق قدم، اليوم إغلاق باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم الأربعاء، تلقي طلبات الراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بوزارة التربية والتعليم.

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا شديدًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، مؤكدة أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار خلال ساعات على بعض المناطق يصاحبها نشاط للرياح.

البيت الأبيض يعلن عودة السجين مارك فوجل من روسيا وترامب: قد ينهي حرب أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أنّ الأمريكي مارك فوجل، الذي كان معتقلا في روسيا، وأفرج عنه، الثلاثاء، عاد إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقيه قريبًا الرئيس دونالد ترامب.

قمر الثلج، اليوم اكتمال بدر شهر شعبان بنسبة لمعان 100%

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن أن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرًا كامل الاستدارة اليوم 12 فبراير، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.

رئيس الحكومة اللبنانية عن خطة ترامب لتهجير سكان غزة: خيالية ولا أخلاقية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن خطة ترامب لتهجير الغزيين من القطاع إلى الأردن ومصر خيالية ولا أخلاقية، ومثلها دعوة نتنياهو لإقامة دولة فلسطين في الأراضي السعودية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة إيفرتون ضد ليفربول

تجري مساء اليوم، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب موقعة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

مخيمات فوق المقابر ونشعر بالأموات يتحركون، روايات مأساوية للنازحين بحي الشجاعية في غزة

"أخاف من النوم ليلًا، وأشعر بالأموات يتحركون من تحتي".. لم تجد المسنة الفلسطينية سعدية أبو جبة، أقسى من تلك الكلمات للتعبير عن خوفها من العيش على أنقاض مقبرة للأموات جرفها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه مع حركة حماس على مدار أكثر من عام.

خلال ساعات، إخلاء سبيل عصام صاصا من قسم الطالبية

يخلى سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا اليوم الأربعاء من محبسه بقسم شرطة الطالبية، عقب إنهاء هيئة الدفاع عنه إجراءات دفع 5 غرامات كانت صادرة ضده والحصول علي صحة الإفراج الخاصة به، وتقديمها لمباحث القسم وعقب طابور العرض سيتم خروجه من القسم.

أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق ريال مدريد علي مانشستر سيتي بنتيجة 3ـ2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة من العيار الثقيل للموسيقار عمر خيرت في حفل تكريمه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة جديدة بشأن حفل تكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت والمقرر له يوم الخميس المقبل الموافق ١٣ فبراير 2025 بالرياض.

المرتبة الثانية عالميا بعدد الوفيات، هل يمكن الشفاء من مرض الالتهاب الرئوي؟ الصحة توضح

كشف الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة عن أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي منها أسباب بكتيرية وفيروسية وفطريات.

ردا على ترامب، 200 ألف دنماركي يطلقون حملة ساخرة لشراء كاليفورنيا

تصاعدت التوترات بين الدنمارك والولايات المتحدة بعد أن أطلق أكثر من 200 ألف دنماركي حملة ساخرة تطالب بشراء ولاية كاليفورنيا، وذلك ردًّا على محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع نفوذ بلاده عبر اقتراح ضم كندا، السيطرة على قناة بنما، وامتلاك غزة – فضلًا عن محاولته السابقة لشراء غرينلاند من الدنمارك.

رسميا، إقالة مفتش عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أقالت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مفتش عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بول مارتن.

ماكرون يوجه انتقادا ناريا لخطة ترامب بشأن غزة ويفتح النار على نتنياهو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احترام الفلسطينيين وجيرانهم العرب، رافضًا فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، موضحًا أنه لا يمكن القول لمليوني شخص ارحلوا حالًا.

إسرائيل تواصل عدوانها على الضفة وتعذيب مدير مستشفى كمال عدوان بسجون الاحتلال

وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم "ضم" الضفة.

ما تقعدوش في مكاتبكم، أول تكليفات محافظ بني سويف لمديري التعليم الجُدد

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الجُدد بالمحافظة، بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومواصلة الجهود في الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ منذ أسبوع، مشددًا على أهمية العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

هل تعلن أمريكا إفلاسها، ماسك يكشف مفاجأة

شدد الملياردير إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة "ستفلس" دون اقتطاعات في الموازنة.

تقرير عبري: أكثر من ثلث الإسرائيليين يعاني "اضطراب ما بعد الصدمة"

كشف تقرير رسمي أن ما يزيد على ثلث الإسرائيليين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة، على خلفية هجوم حماس في أكتوبر 2023 وحرب غزة التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا.

التحرر من الخوف بعد دفن الصبر، بسمة بوسيل تبرر تصريحاتها النارية ضد طليقها تامر حسني

أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، جدلًا كبيرًا بعدما خرجت في لقاء تلفزيوني لتطلق مجموعة من التصريحات النارية حول علاقتها بطليقها المطرب تامر حسني.

بعد تصريحاته المسيئة لليهود، 33 & West تنهي تعاقدها مع كانييه ويست

أنهت وكالة المواهب "33 & West" تعاقدها مع مغني الراب كانييه ويست، المعروف، الآن، باسم YE على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تضمنت خطابًا معاديًا للسامية.

نيويورك تسجل أول حالة إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة

أكدت وزارة الصحة بولاية نيويورك الثلاثاء تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة، مما يزيد المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور الذي لا يُعرف عنه الكثير.

بعد 48 يوم سجن ببرج العرب، إنهاء إجراءات الإفراج عن حمو بيكا خلال ساعات

تبدأ هيئة الدفاع عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأربعاء إنهاء إجراءات الإفراج تمهيدا لإخراجه من محبسه بنيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن قضي 48 يومًا في سجن برج العرب في قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش غرب الإسكندرية، والصادر فيها حكم بحبسه شهرين.

كوريا الشمالية عن اقتراح ترامب السيطرة على غزة: سخيف وابتزاز

نددت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على غزة ونقل الفلسطينيين من القطاع، ووصفته بأنه "سخيف"، متهمة واشنطن بالابتزاز.

التحفظ على تيك توكر شهير بعد إصابته عامل دليفري بسيارته في التجمع (صور)

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على تيك توكر شهير، والتحفظ على سيارته للتحقيق بعد اصطدامه بدراجة نارية بسيارته وإصابة عامل ديلفيري، باحدي الشوارع الرئيسية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وزير الخارجية الأردني: نتصدى للمخطط الإسرائيلي وندعم خطة مصر بشأن غزة

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني: إن لقاء ملك الأردن والرئيس الأمريكي ترامب جاء في وقت مهم لطرح أفكار أخرى حول إعمار غزة.

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

د فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على الاستفزازات المتكررة التي تعرض لها من جماهير مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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