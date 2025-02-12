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خارج الحدود

مصطفى الفقي يكشف رأيه حول تأجيل زيارة السيسي لأمريكا بعد تصريحات ترامب (فيديو)

ترامب وملك الأردن،
ترامب وملك الأردن، فيتو

كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، رأيه حول تأجيل الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا بعد تصريحات ترامب الأخيرة مع ملك الأردن بشأن غزة.

 

إشكالية ترامب وزيارة السيسي لأمريكا

وقال “الفقي” خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "إذا أبدت إدارة ترامب شيئا من المرونة يوحي بتغيير الموقف ولو 10 إلى 20% ممكن أن نتحرك، لكن بالوضع الحالي وما حدث مع ملك الأردن على الملأ أمام الناس كلها والطريقة السلبية للمشهد توحي بأن زيارة الرئيس السيسي تكرار لإفشال لا مبرر له يتعمده ترامب".

 

جبروت ترامب 

وأضاف: "ترامب لازم يتعامل مع الدول بندية، أنت أمريكا وأنا أصغر دولة في العالم مش مهم، بس نحن دول وفيه سيادة متساوية وفيه ديمقراطية العلاقات الدولية، ولكن يشتبك مع الجميع بما فيها المنظمات العالمية مثل الصحة العالمية والأنروا".

 

وتابع: "احنا مش ملاحقين من كثرة تصريحات ترامب، وكل يوم مختلف ومغاير عن أمس، وبعدين أحيل غزة أو المنطقة الي الجحيم كلام يحمل جبروت وكأن لا يوجد عدل إلهي، ولن يكون داعية سلام بهذه الطريقة، وكان أمامه الفرصة وضع خيارات أمام العالم العربي منها حل الدولتين بشروط معينة".
 

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