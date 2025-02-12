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خارج الحدود

وزير الخارجية الأردني: نتصدى للمخطط الإسرائيلي وندعم خطة مصر بشأن غزة

ترامب وملك الأردن،
ترامب وملك الأردن، فيتو

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني: إن لقاء ملك الأردن والرئيس الأمريكي ترامب جاء في وقت مهم لطرح أفكار أخرى حول إعمار غزة.

 

خطة مصر لإعمار غزة

وأكد "الصفدي" خلال حديثه بقناة “القاهرة الإخبارية”: أن مصر لديها خطة لإعمار غزة دون تهجير أهلها والأردن يؤيد ذلك.

 

رفض مصر والأردن التهجير 

وشدد على أن الموقف الأردني والمصري موقف واحد يرفض التهجير ويطالب بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

 

أفكار ملك الأردن مع ترامب

وأضاف: أن الأردن قدم أفكارا تستند إلى الموقف الأردني المصري الفلسطيني الثابت الملبي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

وأكد وزير الخارجية الأردني للقاهرة الإخبارية: نحن نتصدى للمخطط الإسرائيلي وأظهرنا للعالم حقيقة ما يجري على الأرض، لافتًا إلي أن القمة العربية القادمة ستكون محطة لتأكيد الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

 

استياء مصر من تصريحات ترامب

وقالت مصادر مصرية إن مصر تشدد على أن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم.

 

وأضافت مصادر مصرية أن مصر تبدي استياءها من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية.

 

مصادر مصرية: مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة وتتمسك بموقفها الثابت

وقالت مصادر مصرية إن مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة وتتمسك بموقفها الثابت.

وأشارت مصادر مصرية إلى أن مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر.

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