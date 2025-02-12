الأربعاء 12 فبراير 2025
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محافظات

ما تقعدوش في مكاتبكم، أول تكليفات محافظ بني سويف لمديري التعليم الجُدد

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الجُدد بالمحافظة، بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومواصلة الجهود في الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ منذ أسبوع، مشددًا على أهمية العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

 

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفصل الدراسي الثاني الذي انطلق منذ أسبوع، داعيًا إلى مضاعفة العمل لضمان بيئة تعليمية ملائمة للطلاب وتحقيق أعلى مستوى من الأداء داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات التعليمية المختلفة والعمل على تنفيذ المشروعات والبرامج التعليمية التي تساهم في تحسين مستوى التعليم بالمحافظة.

 

حركة تنقلات مديري تعليم بني سويف

وكان محافظ بني سويف، قد اعتمد حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وذلك  لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل، بناءً على المذكرة التي عرضتها الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف.

 

وقد تضمنت مذكرة، وكيل تعليم بني سويف، تكليف كل من: أحمد محمد أحمد عزت بوظيفة مديرًا إدارة بني سويف التعليمية، ومحمد محمد عاشور مديرًا لإدارة الواسطى التعليمية، وخالد عبد العظيم دياب مديرًا لإدارة تعليم الفشن، ونبيلة فتحي سيد مديرًا لإدارة اهناسيا التعليمية، ومحمد رمضان عبد المقصود بوظيفة مديرًا لإدارة ببا التعليمية، وعصام عبد الحليم أبوعرب، مديرًا لإدارة سمسطا التعليمية، ونبيل محمد حسن حميدة، مديرًا لإدارة ناصر التعليمية.

 

كما تم تكليف كل من: سعيد على عبد الله وكيلًا لإدارة بني سويف التعليمية، والسادات أنور محمد حسين وكيلًا لإدارة تعليم ببا، ونادي محمد حسين وكيلًا لإدارة تعليم ناصر، ومحمد عبد اللطيف محمد، وكيلًا لإدارة تعليم سمسطا، وأحمد طه محمد سرور وكيلًا لادارة اهناسيا، وناصر محمد أبو بكر وكيلًا لإدارة الواسطى التعليمية، وخالد عبد المحسن وكيلا لإدارة الفشن التعليمية.

 

وخلال عرضها للمذكرة على المحافظ، أكدت وكيل تعليم بني سويف، أن حركة التنقلات جاءت بعد دراسة شاملة لمتطلبات العمل في الإدارات التعليمية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأداء وتحفيز القيادات على تطوير العملية التعليمية، مشيرةً إلى أن الاختيارات تمت وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة.

 

محافظ بني سويف يكلف بالعمل الميداني

ومن جانبه كلف محافظ بني سويف، وكيلة الوزارة ببدء العمل بالقرار من تاريخه، مشددا على المُكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومواصلة الجهود في الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ منذ أسبوع، مشددًا على أهمية العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

 

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