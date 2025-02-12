الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

كوريا الشمالية عن اقتراح ترامب السيطرة على غزة: سخيف وابتزاز

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وترامب، فيتو

نددت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على غزة ونقل الفلسطينيين من القطاع، ووصفته بأنه "سخيف"، متهمة واشنطن بالابتزاز.


وجاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن آمال الفلسطينيين الضئيلة في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح، دون أن تذكر ترامب بشكل مباشر.

وقالت الوكالة "العالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة بسبب إعلان الولايات المتحدة الصاعق".


ويشير التعليق إلى إعلان ترامب الصادم أن الولايات المتحدة تنوي إبعاد سكان غزة وتحويل القطاع الذي مزقته الحرب إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وانتقد التعليق الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أيضا إدارة ترامب بسبب دعواتها للسيطرة على قناة بنما وجرينلاند وقرارها تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا".


وقال تقرير الوكالة "على الولايات المتحدة أن تستيقظ من أوهامها البالية وأن تتوقف فورا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول والشعوب الأخرى"، واصفا واشنطن بأنها "مبتزة".
وعقد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى اجتماعات قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وأشاد بعلاقتهما الشخصية.


وقال الرئيس الأمريكي مؤخرا إنه سيتواصل مع كيم مرة أخرى، فيما لا تعلق وسائل الإعلام الرسمية في بيونجيانج إلا نادرا على ولاية ترامب الثانية، وتواصل مهاجمة ما تعتبره تهديدا أمنيا خطيرا من واشنطن وحلفائها.


وتنتقد كوريا الشمالية الوضع في غزة بشكل صريح، إذ تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن إراقة الدماء، وتصف واشنطن بأنها "متواطئة".

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كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة الفلسطينيين خليج أمريكا

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