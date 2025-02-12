بعد تصريحاته المسيئة لليهود، 33 & West تنهي تعاقدها مع كانييه ويست

أنهت وكالة المواهب "33 & West" تعاقدها مع مغني الراب كانييه ويست، المعروف، الآن، باسم YE على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تضمنت خطابًا معاديًا للسامية.

وأعلن وكيل الموسيقى دانيال مكارتني عن القرار عبر "إنستجرام"، قائلًا: "ساري المفعول فورًا، لم أعد أمثل YE بسبب تصريحاته الضارة والبغيضة التي لا أستطيع أنا ولا وكالتي تحملها"، وأضاف في ختام بيانه: "السلام والحب للجميع".



وجاء القرار بعد أيام من نشر كانييه ويست، 47 عامًا، خطابًا مثيرًا للجدل عبر منصة "إكس"، حيث امتدح أدولف هتلر ودافع عن شون "ديدي" كومبس، المتهم بجرائم جنسية فيدرالية.

كما هاجم الملياردير إيلون ماسك، واتهمه بدعم أفكار معادية للسامية.

وأفادت مجلة "فارايتي" أن حساب كانييه ويست على "إكس" قد تم تعطيله، يوم الإثنين 10 فبراير، دون تأكيد ما إذا كان قد تم حظره أو أوقفه بنفسه.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ويست الجدل بتصريحاته، حيث أدت مواقفه السابقة إلى خسارته عقودًا تجارية كبرى مع Adidas وBalenciaga وGap، فضلًا عن حظره، سابقًا، من منصة "إكس" العام 2022 بعد تصريحاته المثيرة للجدل.

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