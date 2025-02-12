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أخبار مصر

قمر الثلج، اليوم اكتمال بدر شهر شعبان بنسبة لمعان 100%

القمر،فيتو
القمر،فيتو

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن أن  قرص القمر يكتمل ويصبح بدرًا كامل الاستدارة اليوم 12 فبراير، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.

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وقال تادرس إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 10 إلى 14 فبراير.

بدر شهر شعبان

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم “قمر الثلج”، حيث يكثر سقوط الثلوج في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضًا باسم قمر الجوع لصعوبة إمكانية الصيد في هذا الوقت من العام بسبب كثرة الثلوج.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

اقتران البدر وقلب الأسد

كما يشرق القمر البدر في ذلك اليوم مقترنًا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عمومًا.

تبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية القومي للبحوث الفلكية بدر شعبان القمر

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