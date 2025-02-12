الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

خلال ساعات، إخلاء سبيل عصام صاصا من قسم الطالبية

إخلاء سبيل عصام صاصا
إخلاء سبيل عصام صاصا من قسم الطالبية اليوم، فيتو

يخلى سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا اليوم الأربعاء من محبسه بقسم شرطة الطالبية، عقب إنهاء هيئة الدفاع عنه إجراءات دفع 5 غرامات كانت صادرة ضده والحصول علي صحة الإفراج الخاصة به، وتقديمها لمباحث القسم وعقب طابور العرض سيتم خروجه من القسم.

كان المقرر أن يتم خروج عصام صاصا من محبسه أمس الثلاثاء، وبعرضه على قسم شرطة الطالبية للكشف عن الصحيفة الجنائية له تم اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، من المقرر أن يتم دفعها اليوم من قبل هيئة الدفاع عنه ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.

وتورط مطرب المهرجانات عصام صاصا فى حادث سير مما تسبب فى وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدولة التى كان موجودًافيها لإحياء حفل غنائي، يوم 11 أغسطس.

وقدم عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتصالح مع أسرة الضحية وقضت المحكمة ببراءته فى قضية القتل الخطأ بينما صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

وأثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد بعد ارتكاب الواقعة طلب من شقيقه عمل توكيل فى الشهر العقارى لأحد المحامين بهدف الدفاع عنه، وقام شقيقه بتنفيذ ذلك وتزوير التوكيل لعدم وجوده.

وقدم للمرة الثانية للمحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكما ضد عصام صاصا في قضية التزوير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وتحسب مدة حبس عصام صاصا من يوم ضبطه فى 11 أغسطس وحتى قضائه مدته الحبس 6 أشهر، بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وهو ما يعنى خروجه خلال شهر فبراير 2025.

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مطرب المهرجانات عصام صاصا بقسم شرطة الطالبية عصام صاصا قسم شرطة الطالبية

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