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خارج الحدود

ماكرون يوجه انتقادا ناريا لخطة ترامب بشأن غزة ويفتح النار على نتنياهو

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احترام الفلسطينيين وجيرانهم العرب، رافضًا فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، موضحًا أنه لا يمكن القول لمليوني شخص ارحلوا حالًا.

وفي خضم موجة الغضب التي أحاطت باقتراح دونالد ترامب بشأن غزة، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في قصر الإليزيه قبل قمة الذكاء الاصطناعي، قائلا: "لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص: حسنا، الآن خمنوا ماذا؟ ستتحركون، لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص ستنتقلون الآن".

وأضاف ماكرون: "لقد كررت دائمًا خلافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لا أعتقد، مرة أخرى، أن مثل هذه العملية الضخمة التي تستهدف في بعض الأحيان المدنيين هي الحل الصحيح".

وأوضح أن "المقاربة الصحيحة لا تتمثل في عملية عقارية بل عملية سياسية".

وقال ماكرون إن "أي استجابة فعّالة لإعادة بناء غزة لا تعني تلقائيًّا عدم احترام الناس أو البلدان"، مسلطا الضوء على رغبة الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وعدم رغبة الأردن ومصر في قبول أي مقترح يتضمن إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

وكانت فرنسا قد أعلنت رفضها التام لأي خطط لتهجير الفلسطينيين، حيث وصفت باريس مثل هذه الخطوة بأنها "مسألة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء أمس الثلاثاء، أن هناك خطة عربية مصرية فلسطينية من أجل إعادة بناء قطاع غزة دون التطرق إلى مسألة تهجير سكانه.

كما أصدرت الخارجية المصرية مساء أمس الثلاثاء بيانًا أعربت فيه عن اعتزام مصر تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وفي لقاء بالبيت الأبيض مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، قال ترامب: "أجريت نقاشات سريعة مع العاهل الأردني الآن ولاحقا سنجري نقاشات أطول، كما أن واشنطن تقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها".

وأضاف: "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل، وأعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضًا".

من جانبه، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن المملكة "ستأخذ 2000 طفل من قطاع غزة من الذين يعانون من أمراض، بما في ذلك السرطان، إلى بلاده "في أسرع وقت ممكن"، وهو ما وصفه ترامب بأنه "رائع".

وبشأن "خطة ترامب حول غزة"، أوضح العاهل الأردني أن العرب سوف يقدمون ردا على مقترحه، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء مشاورات في السعودية بهذا الشأن.

وأكد الملك عبدالله الثاني أنه "علينا أن ننتظر لنرى خطة من مصر بشأن قطاع غزة".

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