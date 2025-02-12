رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

طقس اليوم، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا شديدًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، مؤكدة أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار خلال ساعات على بعض المناطق يصاحبها نشاط للرياح.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها التحذيري: "استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري".



وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 18 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الاربعاء 12 فبراير 2025

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرين اليوم الأربعاء، أفادت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط والأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج ( 2: 3) أمتار.

حالة الطقس غدا الخميس 13 فبراير حتى الإثنين 17 فبراير 2025

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الخميس 13 فبراير حتى الإثنين المقبل الموافق 17 فبراير 2025.

وأوضحت أن طقس غد الخميس وبعد غد الجمعة يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

أما طقس السبت 15 فبراير حتى الإثنين 17 فبراير 2025، أشارت هيئة الأرصاد، إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين (2:3) درجات يصاحبه شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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