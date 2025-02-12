هل تعلن أمريكا إفلاسها، ماسك يكشف مفاجأة

شدد الملياردير إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة "ستفلس" دون اقتطاعات في الموازنة.

وكلّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردير ماسك قيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي، وفي إطار ذلك، سعى مساعدو ماسك إلى الوصول إلى معلومات سرية بأنظمة الكمبيوتر في وكالات حكومية مختلفة.

وكان ماسك، الذي عُيّن رئيسًا للجنة الكفاءة الحكومية المستحدثة، يتحدث في حضور ترامب، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إنه يريد زيادة الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة فيما قلل من المخاوف بشأن تدقيق من المنتظر أن يقوم به إيلون ماسك بهدف كشف عما وصف بأنه هدر يقدر بالمليارات في الوزارة.

ووفقًا لـ«رويترز»، أضاف هيجسيث، متحدثًا في ألمانيا خلال أول رحلة خارجية له بعد توليه المنصب، إنه كان على اتصال بالفعل مع ماسك وعبر عن ثقته في الجهود المبذولة لتحقيق مليارات الدولارات من خلال خفض التكاليف وجعل وزارة الدفاع (البنتاغون) أكثر كفاءة.

وقال هيجسيث، في إشارة إلى إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها ماسك: «هناك الكثير من الأماكن (في البنتاجون) حيث نريد عينًا حريصة من إدارة الكفاءة الحكومية، لكننا سنفعل ذلك بالتنسيق معها».

وأضاف: «لن نفعل أشياء تضر بالقدرات التشغيلية أو التخطيطية الأمريكية».

ومع ذلك، قال هيجسيث إنه منخرط «بشكل وثيق» بالفعل مع اللجان الرئيسية في الكونغرس بشأن دعم الجيش الأمريكي.

كما توجد لشركات ماسك، مثل سبيس إكس، عقود رئيسية مع البنتاغون، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن تضارب المصالح.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البنتاغون سيكون هدفًا مبكرًا لإدارة الكفاءة الحكومية، التي ستراجع الإنفاق الدفاعي بمجرد الانتهاء من خفض الإنفاق في وزارة التعليم. وقال ترامب إنه يتوقع أن يكشف ماسك مئات المليارات من الدولارات المهدرة من جراء الاحتيال والمخالفات في البنتاجون.

ووقّع الرئيس ترامب، في الأسابيع الأخيرة، مجموعة أوامر تنفيذية ترمي إلى خفض الإنفاق الفدرالي.

وكان الرئيس ترامب قد توقع، مؤخرًا، أن يكتشف ماسك عمليات احتيال، وانتهاكات بمليارات الدولارات في وزارة الدفاع "البنتاغون" خلال التدقيق، الذي سيقوده بصفته مشرفًا على وزارة الكفاءة الحكومية.

وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، "أننا سنجد في "البنتاجون"، وهي أكبر وزارة أمريكية، "عمليات احتيال، وانتهاكات بالمليارات، ومئات الملايين من الدولارات"، بحسب وكالة "رويترز".

فيما يقول المنتقدون إن الجهود غير قانونية على الأرجح، وتخاطر بكشف معلومات سرية، وستزيل في الممارسة العملية وكالات بأكملها دون موافقة الكونجرس.

وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز في مقابلة، إن وزارة الكفاءة الحكومية قد تُولي اهتمامًا خاصًا بعمليات بناء السفن في البنتاجون، واصفًا وزارة الدفاع، عمومًا، بأنها تموج بالإنفاق غير الضروري.

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