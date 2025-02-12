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حوادث

بعد 48 يوم سجن ببرج العرب، إنهاء إجراءات الإفراج عن حمو بيكا خلال ساعات

إنهاء إجراءات الإفراج
إنهاء إجراءات الإفراج عن حمو بيكا اليوم، فيتو

تبدأ هيئة الدفاع عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأربعاء إنهاء إجراءات الإفراج تمهيدا لإخراجه من محبسه بنيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن قضي 48 يومًا في سجن برج العرب في قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش غرب الإسكندرية، والصادر فيها حكم بحبسه شهرين.

 

وكان حمو بيكا قد قضي 14 يومًا حبس من قبل علي ذمة التحقيقات في القضية.


كان مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلي السجن الجغرافي بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، يوم 28 ديسمبر الماضي عقب قيام مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، لنقله بعد إنهاء خطاب حبسه، ورفض الاستئناف على حبسه شهرين في إحدى القضايا، في الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.

وكانت جهات التحقيق بالدخيلة الكلية في الإسكندرية، قررت حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف علي إخلاء سبيله، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأن الحكم التي تم ترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا بسبب حفلة "وش غضب" التي أقامها حمو بيكا في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضر ضد لإقامته حفل بدون تصريح، وأن الحكم صدر علي حمو بيكا بالحبس شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف علي حكم أول درجة، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

كانت نيابة قصر النيل باشرت التحقيق، مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، كشفت أنه كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية، في منطقة الزمالك، وبتوقيفه والكشف عليه تبين صدور أحكام قضائية ضده.
 

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مطرب المهرجانات حمو بيكا بنيابة الدخيلة محافظة الإسكندرية غرب الإسكندرية

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