التحفظ على تيك توكر شهير بعد إصابة عامل دليفري بسيارته في التجمع (صور)

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على تيك توكر شهير ، والتحفظ على سيارته للتحقيق بعد اصطدامه بدراجة نارية بسيارته وإصابة عامل ديلفيري، باحدي الشوارع الرئيسية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا يفيد بإصابة عامل دليفري إثر اصطدام سيارة التيك توكر عبد الله التركي بدراجة نارية وإصابة عامل دليفري بأحد الشوارع دائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

على الفور انتقلت أجهزة البحث مدعومة بالخدمات المرورية وبالفحص تبين وجود آثار تهشم في الزجاجي الخلفي لسيارة التيك التوكر عبد الله نتيجة اصطدام دراجة نارية بها من الخلف كان يقودها عامل دليفري أصيب بجروح.

وقامت الخدمات المرورية بسحب سيارة التيك توكر والدراجة النارية للمعاينة والفحص من قبل الجهات المختصة بينما تم نقل المتوفى إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.