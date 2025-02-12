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حوادث

التحفظ على تيك توكر شهير بعد إصابة عامل دليفري بسيارته في التجمع (صور)

التحفظ على تيك توكر
التحفظ على تيك توكر شهير بالقاهرة، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على تيك توكر شهير ، والتحفظ على سيارته للتحقيق بعد اصطدامه بدراجة نارية بسيارته وإصابة عامل ديلفيري، باحدي الشوارع الرئيسية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

 

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا يفيد بإصابة عامل دليفري إثر اصطدام سيارة التيك توكر عبد الله التركي بدراجة نارية وإصابة عامل دليفري بأحد الشوارع دائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

 

على الفور انتقلت أجهزة البحث مدعومة بالخدمات المرورية وبالفحص تبين وجود آثار تهشم في الزجاجي الخلفي  لسيارة التيك التوكر عبد الله نتيجة اصطدام دراجة نارية بها من الخلف كان يقودها عامل دليفري أصيب بجروح.

وقامت الخدمات المرورية بسحب سيارة التيك توكر والدراجة النارية للمعاينة والفحص من قبل الجهات المختصة بينما تم نقل المتوفى إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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الأجهزة الأمنية التيك توكر الشهير عبدالله التركي عامل ديلفيري قسم شرطة التجمع الخامس

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