المرتبة الثانية عالميا بعدد الوفيات، هل يمكن الشفاء من مرض الالتهاب الرئوي؟ الصحة توضح

كشف الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة عن أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي منها أسباب بكتيرية وفيروسية وفطريات.

وأشار إلى أن الإلتهاب الرئوي مرض يتم الشفاء منه إذا تم تشخيصه مبكرًا وتشخيص نوع الميكروب المسبب للمرض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية أن الالتهاب الرئوي إذا كان فيروسي أو بكتيري يتم وضع خطة العلاج بالطريقة السليمة، مشيرا إلى أنه إذا تم التأخر في علاج المريض رغم وضع الخطة العلاجية يؤدي إلى الإصابة بفشل التنفس ويدخل المريض إلى الرعاية المركزة ويتم وضعه على جهاز تنفس صناعي ويسبب الوفاة.

وأكد الدكتور وجدي أمين أن الالتهاب الرئوي يعد السبب الثاني لوقوع الوفيات عالميًّا.

الالتهاب الرئوي عدوى تنفسية يمكن علاجها بالمضادات

وقالت وزارة الصحة إن الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ويحدث فيه امتلاء الرئتين بالمواد السائلة ويصبح التنفس مؤلم وتقل كمية الأكسيجين التي تدخل للرئتين.



وأوصت بضرورة زيارة الطبيب عند ظهور أعراض الالتهاب الرئوي منها السعال وصعوبة التنفس مع وجود ارتفاع في حرارة الجسم.

و الالتهاب الرئوي هو عدوى تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويؤدي إلى التهاب في الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وتمتلئ هذه الأكياس التي تسمى الحويصلات الهوائية بالسوائل أو القيح مما يجعل التنفس صعبًا.

تشمل أعراض الالتهاب الرئوي:

حمى خفيفة

السعال الجاف الذي يستمر لفترة أطول من أسبوع

قشعريرة

ضيق في التنفس

ألم صدر

انخفاض الشهية

وغالبًا ما تسبب الفيروسات والبكتيريا مثل المكورات العقدية الرئوية أو المستدمية النزلية والالتهاب الرئوي ومع ذلك، في الالتهاب الرئوي المشي وتسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية هذه الحالة بشكل شائع.

مراحل الالتهاب الرئوي

ويمكن تصنيف الالتهاب الرئوي بناءً على منطقة الرئتين التي يؤثر فيها:

الالتهاب الرئوي القصبي

يمكن أن يؤثر الالتهاب الرئوي القصبي على مناطق في كل أنحاء الرئتين، وغالبًا ما يكون موضعيًا بالقرب من القصبات الهوائية أو حولها. هذه هي الأنابيب التي تصل من القصبة الهوائية إلى الرئتين.

الالتهاب الرئوي

ويؤثر الالتهاب الرئوي الفصي على واحد أو أكثر من فصوص الرئتين، وتتكون كل رئة من فصوص وهي أقسام محددة من الرئة.

ويمكن تقسيم الالتهاب الرئوي الفصي إلى أربع مراحل بناءً على كيفية تقدمه:

وتبدو أنسجة الرئة ثقيلة، وتراكم السوائل المملوءة بالكائنات المعدية في الأكياس الهوائية.

ثم تدخل خلايا الدم الحمراء والخلايا المناعية إلى السائل، وهذا يجعل الرئتين تبدو حمراء وصلبة المظهر.

التهاب الكبد الرمادي، وبدأت خلايا الدم الحمراء في الانهيار بينما تبقى الخلايا المناعية ويؤدي تكسر خلايا الدم الحمراء إلى تغير لونها من الأحمر إلى الرمادي.

ثم تبدأ الخلايا المناعية في إزالة العدوى، ويساعد السعال المنتج على إخراج السوائل المتبقية من الرئتين.

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